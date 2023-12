Halle Berry in posa | ma il dettaglio “fecale” nella foto spiazza i fan

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)è stata protagonista di un elegante serviziografico che, però, ha sconvolto i fan a causa di unsingolare: una grossa cacca poco distante dalle rocce.. L’attrice premio Oscar hato nel caldo del deserto e ha condiviso su Instagram un’istantanea che la ritrae tra la sabbia e le rocce in un deserto non ben identificato. Nell’immagine,indossa lingerie di pizzo nero che presenta coppe in stile demi, spalline e inserti trasparenti lungo i lati. Le sue braccia sono posizionate tra le gambe mentre tiene un paio di occhiali da sole abbinati. I famosi capelli caramello dell’attrice sono acconciati con una riga ondulata al centro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...