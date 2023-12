Guia batte Intelligenza Artificiale | 6 a 0

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ho visto l’intervista a Musk sul canale YouTube di Nicola Porro, dove si avvisa che i sottotitoli sono fatti dall’, e sento di poter rassicurare tutti quelli che temono sia una pericolosa concorrente: Porro e Musk parlano di cows, e l’ferma alla prima lezione traduce «cavalli». Nessuno vi arrubberà il lavoro, finché saprete tradurre «the cat is under the table».Soncini, Linkiesta (tratto da Italia Oggi) L'articolo proviene da Nicola Porro.