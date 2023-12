Grottaminarda | il consiglio rivendica un risultato bipartisan

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiImpossibile iniziare unComunale a due giorni dalle elezioni provinciali senza le congratulazioni ai neo eletti Consiglieri a Palazzo Caracciolo: Marcantonio Spera (primo eletto) e Vincenzo Barrasso. È stata la Presidente Virginia Pascucci ad evidenziare come si tratti di un grandeper la comunità diche la rende protagonista: «una conferma della credibilità di cui godono il nostro Primo cittadino ed il Capogruppo di minoranza, credibilità non dovuta solo alla posizione di centralità dinella Valle Ufita e che ci vede attori in una fase di sviluppo strategico, ma credibilità intesa come serietà professionale e personale nell’assolvere al ruolo istituzionale che i cittadini dihanno loro ...