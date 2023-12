Grasso addominale | perché è pericoloso per il metabolismo e per il cuore

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Non fidatevi solo della bilancia.non conta solamente il rapporto tra peso e altezza, ma occorre sempre capire anche dove il tessuto adiposo si concentra. Anchese ilsi localizza soprattutto all’interno dell’addome e intorno agli organi come il, i rischi per la salute crescono vertiginosamente. Volete un esempio? Pensate al. Sono almeno 400.000 gli italiani con obesità e scompenso cardiaco, due patologie legate a doppio filo ed entrambe in continua crescita nel nostro Paese, dove gli obesi sono circa 6 milioni e i pazienti con insufficienza cardiaca oltre 1 milione. I chili di troppo sono spesso il primo passo sulla strada che porta allo scompenso e si stima che fino all’80% dei pazienti con scompenso cardiaco e frazione di eiezione preservata, pari alla metà dei casi, ...