Grande Fratello | un’ex gieffina si è sposata | “Sarò tua per sempre!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)concorrente delsi è! Stiamo parlando di Sheila Capodanno, che ha partecipato all’undicesima edizione del reality, vinta da Andrea Cocco e che ha visto tra i suoi protagonisti Guendalina Tavassi, Margherita Zanatta e Biagio D’Anelli. La giornalista napoletana è stata eliminata dopo circa otto settimane dall’inizio del reality e, una volta uscita dalla Porta Rossa, confessò che non avrebbe voluto replicare l’esperienza televisiva. Sheila, al tempo 28enne, era stata definita la “moderna Bridget Jones” ma, dopo alcuni anni ha finalmente coronato il suo sogno di creare una famiglia. Si è trasferita in Australia, dove attualmente lavora come digital marketing manager per un’azienda di moda, ed ha conosciuto Bruno Gregianin. Dal compagno, l’ex concorrente del...