Grande Fratello | esplodono dissapori tra Beatrice e Marco | il botta e risposta

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)affrontano i primi: ecco cos’è accaduto nella Casa nelle ultime ore, nelle ultime ore gli inquilini della Casa più spiata d’Italia hanno ricevuto nuovi messaggi aerei da parte dei fan e familiari. I concorrenti sono stati inondati di affetto e supporto per proseguire in questa inedita avventura che stanno vivendo da ormai quattro mesi. Nella prossima puntata che andrà in onda sabato 23 dicembre in prima serata su Canale 5 si scoprirà chi dovrà abbandonare la Casa tra Greta, Federico e. I tre nuovi gieffini si sono già ritrovati in Nomination. Leggi anche –> Amici, ecco cosa cosa emerso dal nuovo daytime Ecco cosa è emerso… Inaspettatamentementre volano gli ...