Grande Fratello | Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la Casa | i motivi

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionel’ha detto e l’ha fatto. Era da giorni che l’attrice lamentava di voler uscire dalladele ora è arrivata la conferma ufficiale da parte proprio della produzione: l’attrice ha deciso dire la. Ma non definitivamente, bensì. Infatti,tornerà presto nelladele sarebbe uscita solo per un ...