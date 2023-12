Grande Fratello | Alex Belli senza freni su Mirko Brunetti | Greta Rossetti | Sara Ricci e Beatrice Luzzi

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Perla Vatiero ha spiegato come sta vivendo la convivenza con Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello . Le due ex fidanzate di Mirko Brunetti ... (isaechia)

Dopo aver sostenuto di non aver mai fatto il provino per il Grande Fratello , ieri Anita Olivieri ( qualche santo dal confessionale glielo ha ... (liberoquotidiano)

“Questo ormai va alla grande”. Mirko Brunetti - si scopre cosa farà dopo il Grande Fratello

Qualche giorno fa, in occasione della penultima puntata del Grande Fratello 2023 andata in onda, Mirko Brunetti ha regalato una bruttissima ed in ... (tuttivip)