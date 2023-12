Grande Fratello 2023 | Perla Vatiero scrive una lettera a Mirko Brunetti | il contenuto

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)sente la forte mancanza nella casa deldidopo la sua eliminazione, così che ci ha tenuto a dirgli ciò che prova e pensa di lui lasciandosi andare ad alcune parole toccanti che hanno colpito molto i fan e probabilmente anche il diretto interessato.non sembra voler mettere la parola fine alla sua storia connonostante lui sia stato chiaro in proposito. C’è ancora qualche spiraglio per i due oppure è finita per sempre? Ecco cosa ha detto in propositoe il messaggio per...