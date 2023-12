Governo | via libera Cdm a Fava alla guida dell' Inps e D' Ascenzo a Inail I due enti erano commissariati

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Viadel Cdmprocedura per affidare il timonea Guidoe laa Fabrizio D'"Su proposta del ministro del Lavoro ee politiche sociali Marina Calderone", il Cdm ha approvato "l’avvioa procedura per il conferimento all’avvocato Gabrieledel

Via libera definitivo ai decreti sulla fiscalità internazionale e su adempimenti e versamenti. E prima lettura per un nuovo testo con disposizioni ... (ilfattoquotidiano)

Caos nella commissione Bilancio della Camera quando il sottosegretario Freni ha chiesto 24 ore di tempo per replicare dettagliatamente sulla ... (ilgiornale)

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ... (liberoquotidiano)

Patto di stabilità, in Ue raggiunto l'accordo. Giorgetti: "Andiamo avanti"

Dai ministri delle Finanze dell'UE è arrivato illibera al nuovo Patto di stabilità. La conferma è arrivata dalla Presidenza spagnola del ... Ilvuole dilatare i tempi sulla ratifica del Mes ...

Ex Ilva, al via a Palazzo Chigi confronto governo-sindacati - Geagency GEA

VIA MASSARO, ESULTA FDI: "GRAZIE AL GOVERNO, DIVENTERÀ REALTÀ" Latina Tu

Bilancio regionale, le minoranze: “Manovra senza visione, non individua le priorità”. Toti: “Progetto di crescita della Liguria prosegue”

Liguria. Nella seduta del consiglio regionale di oggi pomeriggio è proseguita la presentazione delle relazioni dei consiglieri sulla manovra di bilancio e poi è seguita la discussione generale. Ferruc ...

Incentivi 2024, il ministro Urso: “Tetto massimo di 11 mila euro e sussidi anche alle endotermiche”

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...