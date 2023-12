Gollini | «L’anno scorso è stato emotivamente faticoso e ora abbiamo perso agonismo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il portiere del Napoli, Pierluigi, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro il Frosinone in Coppa Italia «Sicuramente credo sia doveroso chiedere scusa ai tifosi, dispiace per la prestazione. Poi quando il risultato è di un certo tipo si vede tutto unoschifo. Fino al 2-0 il Napoli èin campo bene, poi dopo no. Ci sta perdere però ci sono vari modi di perdere. 4-0 in casa non ci sta. C’è rammarico perché un club come il nostro deve puntare sempre al massimo e stare dentro a tute el competizioni»come va per il morale? «Credo che le squadre forti devono essere capaci di non esaltarsi troppo nelle vittorie e di non deprimersi nelle sconfitte. Stiamo giocando ogni tre giorni, mentalmente dobbiamo essere forti e solidi e dobbiamo trovare uno stimolo in più contro la Roma sabato. Per dimostrare che non ...