“Gol del Napoli valido” | scoppia il caso VAR | da non credere sui quotidiani

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Nonostante l’ampio margine di scarto venuto fuori dalla sfida trae Frosinone non sono mancate le polemiche arbitrali. Le opinioni sulsono discordanti. Per il terzo anno di fila, ilha dovuto salutare la Coppa Italia dopo un singolo match, uscendo agli ottavi in seguito ad una sonora batosta. Dopo il 2-5 della stagione 21/22 e l’incredibile debacle ai rigori contro la Cremonese della scorsa stagione, arriva forse il risultato più in atteso di sempre tra le mura del Maradona, che ha visto gli azzurri crollare per 0-4 sotto i colpi del Frosinone. Un match molto strano quello di Fuorigrotta, con i partenopei apparsi sin da subito scialbi e senza mordente ma in grado di resistere sullo 0-0 con in campo le seconde linee. Paradossalmente infatti, l’arrembaggio Frosinone è partito in seguito all’ingresso in campo dei ...