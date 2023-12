Gli Usa e l' occidente pronti a scatenarsi contro gli Houthi per salvare il Canale di Suez

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) I ribellidello Yemen, sostenuti militarmente dall’Iran, stanno intensificando gli attacchile navi nel Mar Rosso per «vendettaIsraele», dall’inizio della sua campagna militare a Gaza. L’ostilità a Israele non è sorprendente dato che il motto degliche gravitano nell’orbita di al-Qaeda nella penisola arabica è «Dio è sommo, morte all'America, morte a Israele, maledizione sugli ebrei, vittoria per l'Islam». È provato che glisiano stati armati e addestrati dall’Iran e ora si teme che i loro attacchi possano trasformare la guerra di IsraeleHamas in un conflitto regionale più ampio. Secondo Ahmed Nagi, analista senior dello Yemen presso l’International Crisis Group, «l’Arabia Saudita ha attualmente bisogno di stabilità al suo confine meridionale ...