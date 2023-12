Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’oroscopo continua a tenere tutti sugli attenti anche in vista delle festività natalizie. E ora è stato rivelato qualii trepiù, con trezodiacali chestati presi in esame. Proprio nei giorni scorsi vi abbiamo parlato delle persone che dicono generalmente più menzogne in generale, mentre stavolta ci si è concentrati soprattutto sul sesso maschile. Quindi, stando all’oroscopo, a breve vi diremo tutto sui trepiùin assoluto nati sotto trespecifici. In generale vi avevamo detto che ce n’è uno che è al primo posto, ovvero la Vergine. In seconda posizione in questa particolarec’è invece l’Ariete. Infine, tra i piùtroviamo la Bilancia. Ma vediamo ora ...