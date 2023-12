Giugliano | presentati i calendari di beneficenza | “Con 10 euro aiutiamo Caritas tutto l’anno”

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Sono statiieri pomeriggio idirealizzati da Teleclubitalia e The Club Factory, in collaborazione con il fotografo Andrea Matacena e il fumettista Danilo Pergamo, allo Chalet del Centro, in piazza Gramsci adi: “Con 10” In tanti hanno risposto positivamente all’invito di Teleclubitalia, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.