Giugliano | incidente sulla circumvallazione | auto distrutta | c’è un ferito

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Grave, questa mattina,esterna, nel territorio di. Coinvolta un’che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe finito la sua corsa andandosi a schiantare contro un guardrail. Danneggiata gravemente il parafango davanti e parte del cofano anteriore. La persona che era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.