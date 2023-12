Girona | prodigio nella Liga | i soldi del City e quella voglia di vendetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Si fa presto a parlare di nuovo Leicester, a tirar fuori la solita narrativa stucchevole della favola, della Cenerentola che al grande ballo attira tutti gli occhi sudi sé. Ilvuole durare oltre la mezzanotte: magari non riuscirà a vincere la, avendo alle calcagna i fenomeni del Real Madrid di Ancelotti, ma di certo non si trasformerà in zucca dalla sera alla mattina. Questo perché ilè frutto di un esperimento riuscito delGroup, senza neanche dover sperperare: è bastato mettere le persone giuste nei ruoli più importanti e lasciarle lavorare in santa pace. A partire dall'allenatore Michel che, dopo una vita spesa tra campo e panchina al Rayo Valecano, sta vivendo i suoi migliori anni con il. Sullo sfondo ci sono il ds Carcel e Pere Guardiola, ...