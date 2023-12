Giorgia Meloni ha l’influenza | si sente male alla recita della figlia e annulla i piani di fine anno

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)costretta adre tutti i suoi impegni istituzionali. Secondo quanto fatto sapere da Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio ha. Per questo motivo oggi non potrà presenziare al tradizionale scambio di auguri al Quirinale con il presidenteRepubblica Sergio Mattarella e le più alte cariche istituzionali. Slitta invece al 28 dicembre la conferenza stampa diche la premier aveva fissato per domani. Secondo alcune testate però, la premier, questa mattina si è recatascuolaGinevra per assisteredi. Sgarro che sembra aver peggiorato le condizioni di salute già ...