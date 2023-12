Tensioni e polemiche in aula Camera per nuovo rinvio Mes in commissione

... che ha ricordato come il Governo ' non una, ma due volte, il 21 giugno e stamattina,che non ... in secondo luogo, per non assumersi quella credibilità in Europa che lo stesso ministro...

Giorgetti dice sì al nuovo Patto di Stabilità L'HuffPost

Giorgetti avverte l’Europa: “Non firmiamo il Patto”. Apertura sul Superbonus La Stampa

Giorgetti dice sì al nuovo Patto di Stabilità

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha espresso durante l'Ecofin in videoconferenza l'assenso dell'Italia alla proposta di riforma del patto di stabilità sul tavolo oggi. Lo apprende ...

Repetita iuvant. Dal Mes nessun problema sui conti pubblici. Lo dice, ancora una volta, il Tesoro

Con la ratifica difficile che l’Italia debba versare nuove quote di capitale. La maggioranza prende ancora tempo e aspetta l’Ecofin ...