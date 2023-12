Giolì&Assia | «Libere e autentiche»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Un viaggio intorno al mondo partito però dalla Sicilia per poi tornare a casa: Giolì&Assia, soprattutto all’estero, non hanno bisogno di presentazioni: la loro musica è arrivata in ogni angolo del pianeta – dall’America all’Asia, passando per il Sud America – grazie a una contaminazione che parte dai suoni strumentali per arricchirsi con l’elettronica. Il loro ultimo singolo – Young Forever – è tuttavia un ritorno alle radici: un brano in inglese nato sotto la stella della libertà artistica, ricco di riferimenti spirituali e mistici. La nostra intervista a Giolì&Assia. In che senso Young Forever è per voi un ritorno alle origini?«Abbiamo finalmente recuperato le nostre radici, la nostra etichetta. Siamo tornate a essere indipendenti e quindi padrone totalmente della nostra creatività. Young Forever non è un brano semplice, è un po’ complesso perché parte in un modo che non ...