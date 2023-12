Gieffini svelano quello che fanno dopo le 2 di notte quando chiude la diretta

Leggi su biccy

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Durante la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha subito spiegato che laavrebbe subito delle modifiche e che avremmo potuto seguire isu Mediaset Extra “solo” fino alle due di(gli anni scorsi il liveva alle sei del mattino per poi riprendere alle nove): “Potete seguirci con i daytime su Canale 5, su La5 e con lasu Mediaset Extra e sul sito del programma. Voglio anche informarvi che sarà possibile monitorare le avventure dei nostrifino alle due. Lapoi riprenderà alle nove. Questo cambiamento è per ragioni produttive. Adesso le cose stanno così, questi sono i nuovi orari per il momento, poi capiremo se cambieranno in futuro“. Ormai è chiaro che gli orari resteranno questi ...