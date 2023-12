Germania in crisi e pastrocchio Spagna | cosa deve evitare l’Italia

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Inla forma di governo è parlamentare, con la variante del Cancellierato. È così da sempre, come da sempre è in vigore un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento al 5%: la metà dei seggi è attribuita col sistema dei collegi uninominali a turno unico, ma la distribuzione numerica è decisa su base proporzionale. LadellaFatto sta che, dopo le elezioni federali del settembre 2021, il sistema politico tedesco ne è uscito parecchio frammentato: primo partito la Spd con 206 seggi, secondo la Cdu con 152 scranni. Poi a seguire i Verdi (118), il partito liberal-democratico (92), Afd (83), Unione cristiano-sociale (Csu) in Baviera (45) e Die Linke (39). Visto che Cdu e Csu convergono da sempre nello stesso gruppo parlamentare (Unione), il totale dei seggi del centrodestra tedesco è di 197, appena nove ...