“Gente di facili costumi” | l’omaggio a Nino Manfredi con Flavio Insinna e Giulia Fiume

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Era il 1988 quando, portò in scena questa divertente commedia a due personaggi, scritta a quattro mani conMarino e da lui interpretata insieme a Pamela Villoresi. Dopo circa trentacinque anni dal suo debutto al teatro Eliseo, questa commedia, recitata negli anni da molti altri attori, mantiene intatta la sua modernità nei contenuti e tutta l’ironia dei due personaggi che vi vengono rappresentati, che rendono questo spettacolo ancora godibile e attuale. Ugo è un intellettuale scapolo sui sessant’anni; o meglio, uno scrittore fallito che sopravvive scrivendo cose che non gli piacciono per il cinema e la televisione; mentre Anna è una giovane prostituta siciliana, che tira a campare facendo la “vita”, ma che sogna un futuro migliore tra le giostre di un Luna Park. Due “mondi” opposti, che si incontrano per uno screzio ...