Genoa | per l'attacco c'è un ritorno di fiamma

George Puscas sta trovando poco spazio all'interno delle rotazioni di Alberto Gilardino con il Genoa . Per questo motivo per lui si aprono... (calciomercato)

Comincia ad esserci un po’ di apprensione sui social, per quanto riguarda la vendita dei biglietti di Genoa-Inter . Se per i tifosi locali pare che ... (optimagazine)

Genoa, il retroscena su Gilardino che in pochi conoscono: così ha rivoluzionato la squadra

Gilardino ha rivoluzionato il: il retroscena che in pochi conoscono ma che ha fatto la differenzai rossoblu. Gilardino (Ansa - Calciomercato.it)Ildi Alberto Gilardino è sicuramente una delle squadre più interessanti di tutta la Serie A, in particolar modoun fattore che forse in ...

Genoa, a Reggio Emilia per invertire il trend negativo fuori casa: con uno Strootman in più Telenord.it

Allegri crede allo scudetto: le urla contro arbitro e Var per difendere la Juve Tuttosport

Sassuolo-Genoa in tv: dove vederla, info streaming e telecronisti

Oltre che in tv, la partita sarà trasmessa via streaming da Dazn, attraverso la sua applicazione o via browser, e da Tim Vision. Chi non riuscisse a vedere la gara, può seguire la diretta testuale ...

Sarà Orsato l’arbitro di Verona-Cagliari

Assieme al fischietto di Schio, Daniele Orsato, ci saranno Bindoni e Tegoni. Designata dunque la squadra arbitrale per la sfida di sabato.