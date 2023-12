Genitori Online Perché lo smartphone a tavola e i selfie di famiglia sono così indigesti

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Quello che condividiamo sui social è lo specchio di come vogliamo essere percepiti. Se a livello personale ricorriamo ai filtri e al digital make up per cercare di apparire al meglio delle nostre possibilità, quando si parla dile modifiche più diffuse riguardano il contesto. Che siano gite, cerimonie o semplici momenti conviviali, ci si mette in posa, pronti a raffigurare il quadretto familiare desiderato. Spesso è questo il senso di portare uno: averlo vicino e pronto all’uso per immortalare isorridenti vicino al bimbo che impara a mangiare da solo o ciascun membro a interpretare il suo ruolo nella rappresentazione dellafelice a cena. ...