Gaza, il genocidio di bambini e il mondo sta a guardare: testimonianze dall'inferno

"Dal 7 ottobre,è il posto più pericoloso al mondo dove crescere un bambino" (rapporto Unicef) Chi è minorenne a, non ha mai visto altro che. Il muro che chiude l'orizzonte. I razzi di ...

Si può parlare di genocidio a Gaza - Riflessione sull'uso dei termini attorno a ciò che sta succedendo in Medio ... Gariwo, la foresta dei Giusti

Orientalismo e sionismo per giustificare un genocidio Il Manifesto

“Stop alla guerra e al genocidio a Gaza”: presidio di Rifondazione Comunista

Sabato 23 dicembre, alle 17, si terrà un presidio di Rifondazione Comunista presso il Comune di Follonica contro la guerra a Gaza ed in difesa della popolazione ... Non è una guerra, è un genocidio.

A Ravenna presidio in piazza dell’Aquila per il cessate il fuoco permanente a Gaza, liberare gli ostaggi e porre fine all’occupazione

“Perché non possiamo restare in silenzio davanti al genocidio in corso a Gaza e alla spirale di violenza in Medio Oriente” dichiara un portavoce di Insieme per la Pace. I promotori del presidio sono ...