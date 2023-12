(Di mercoledì 20 dicembre 2023) "Siamo ad un quarto della, c'e' tempo per vincere e fare una striscia di tre vittorie consecutive e rialzarci". Parlava così il 29 ottobre Rudidopo il pareggio per 2 - 2 trae ...

Continua il botta e risposta tra l’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, e Rudi Garcia. Minutaggio ridotto per il terzino portoghese nell’ultimo... (calciomercato)

L'allenatore Giovanni Galeone ha espresso il suo punto di vista sul Napoli di Garcia visto in Champions L'articolo Galeone : “Il Napoli non ... (forzazzurri)

Garcia e quella frase sulla stagione del Napoli ancora attuale

"Siamo ad un quarto della stagione, c'e' tempo per vincere e fare una striscia di tre vittorie consecutive e rialzarci". Parlava così il 29 ottobre Rudidopo il pareggio per 2 - 2 tra Napoli e Milan. Un pensiero ancora attuale dato che, quasi due mesi dopo, nonostante il cambio di allenatore la squadra azzurra non è ancora riuscita a vincere ...

Garcia e quella frase sulla stagione del Napoli ancora attuale Corriere dello Sport

Acquafresca: "Osimhen in Premier Mi auguro altro! Quello con Garcia è un amore che non è mai sbocciato" CalcioNapoli24

Garcia e quella frase sulla stagione del Napoli ancora attuale

Ritornano in mente le parole dell'ex tecnico azzurro dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone ...

Napoli condannato dai big. "Garcia starà godendo a Nizza"

"Purtroppo è un’annata maledetta. Adesso è naturale che si ripresentano gli spettri della gestione Garcia. Il francese starà godendo in quel di Nizza per come sono andate le cose ieri sera contro il ...