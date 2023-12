Studio su effetti tossici delle sigarette elettroniche, palermitano tra i ricercatori finanziati dalla fondazione Veronesi

... come le sigarette elettroniche ed i prodotti per il riscaldamento del tabacco, in comparazione aldi sigaretta(studio NeGePrE). 'Questo risultato premia non solo la validità del ...

Fumo tradizionale vs sigarette elettroniche: i numeri del fenomeno in Italia Adnkronos

Fumo tradizionale e nuovi prodotti L'Eurispes.it

Fumo tradizionale vs sigarette elettroniche: i numeri del fenomeno in Italia

Milano, 20/12/2023 - L'Eurispes – l'istituto di ricerca italiano che si occupa di studi politici, economici e sociali – ha condotto una ricerca sulle abitudini della popolazione in Italia legate al ...

Labirinto: non solo tradizione, ma buona cucina per tutti i gusti

Torna a chiamarsi «Labirinto» (gestione «12 Monaci» di Fontevivio) il ristorante all’interno del giardino di bambù voluto da Franco Maria Ricci alla Masone di Fontanellato. Niente di meglio allora, do ...