(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ilha chiuso l’operazione con lantus perdi Dean, giovane difensore centrale olandese Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa trantus per Dean. Le due squadre hanno infatti trovato un accordo per il prestito di 6 mesi fino al termine di stagione. I club si incontreranno sabato, in occasione della partita, per definire gli ultimi dettagli. Il trasferimento verrà poi formalizzato all’inizio della sessione di calciomercato di gennaio. L’olandese raggiunge così Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea.