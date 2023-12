Frosinone | Di Francesco | “Dobbiamo goderci questa vittoria contro il Napoli | è una vera impresa!

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Eusebio Di, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo lailin Coppa Italia. Queste le sue parole: Disul gol annullato a Simeone “Il gol di Simeone annullato? Nasce da un nostro regalo, i ragazzi mi hanno detto che Lindstrom aveva toccato il pallone con il braccio, ma mi interessa poco parlare di questo, voglio concentrarmi sulla storia dei miei ragazzi che sono venuti al Maradona e hanno fatto una grandissima partita. ”Devo fare i complimenti a tutti, ci sono giocatori che non avevano mai giocato partite del generi” ”Devo fare i complimenti a tutti, ci sono giocatori che non avevano mai giocato partite del generi, come ad esempio Lusuardi, e hanno sfoggiato una prestazione del genere, una ...