(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Lunga intervista sul Foglio del ministro della Giustizia. Sull'abuso d'ufficio dice: “Nel momento in cui una parte della magistratura è contro, vogliamo ammettere che esprimere una pressione preventiva nei confronti degli amministratori che invece vogliono cambiare questa legge significa intimorirli, mettergli paura?”

Delmastro non si vuole dimettere e conferma lo scarso senso delle istituzioni della destra: 'Sono orgoglioso'

Il ministro Carlo, ha difeso Delmastro in Parlamento e ora, per questo, viene attaccato ... Sono orgoglioso di aver fronteggiato l'attaccoal 4.1 bis di terroristi e anarchici in ...

Frontale di Nordio. "L'opposizione giudiziaria esiste" L'HuffPost

Intervista a Nordio: «Corretto valutare i pm. Il test psicoattitudinale Non è uno scandalo, ma il tema è delicatissimo» Corriere Roma

Frontale di Nordio. "L'opposizione giudiziaria esiste"

Lunga intervista sul Foglio del ministro della Giustizia. Sull'abuso d'ufficio dice: “Nel momento in cui una parte della magistratura ...