Frasi divertenti sulla dieta | il periodo più detestato dalle donne e non solo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)e uomini in modo indistinto odiano la. C’è chi ama mangiare bene, chi fa strappi alla regola, e c’è chi apprezza seguire un’alimentazione sana e genuina. Ma la parola “” ha un sinonimo, ed è odio. Perché inevitabilmente evoca in noi una sensazione restrittiva, dove ci vengono tolti (o ridotti) tutti quei cibi che amiamo, come pasta, pane, cioccolato. DiLei ha raccolto le, tra citazioni e aforismi che strappano una risata. E fanno riflettere: perché non abbiamo più scuse per non seguire la. Purtroppo.C’è davvero qualcuno che ama seguire la? Se ci sei, svelaci i tuoi segreti. Per ...