Francia | il ministro della Salute si dimette in polemica con la legge sull’immigrazione che piace a Le Pen

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il governo francese è in panne. Tutta colpaapprovata dal Parlamento cheall’estrema destra francese. Il via libera dell’Assemblea nazionale alle nuove contestate norme ha provocato le dimissioni del, Aurélien Rousseau, che non si è presentato mercoledì mattina in Consiglio dei ministri. Sarà sostituito ad interim dall’attuale viceministra. Martedì, oltre a Rousseau, avevano minacciato le dimissioni anche il titolare del dicasteroCasa, Patrice Vergriete, e la ministra dell’Insegnamento superiore, Sylvie Retailleau. Iniziano quindi gli annunciati smottamenti per l’inasprimento di diversi articoli, diventati così “destrorsi” da convincere al voto favorevole non soltanto tutta la destra ...