Francesco Carella | quell' errore fatale su cui è nata l' Unione europea

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Agiudicare dalle difficoltà incontrate durante il recente Consiglio europeo nel trovare un accordo sulla revisione di Bilancio, sul nuovo Patto di stabilità e sulla gestione dell'immigrazione, ciò che viene fatto di osservare, al netto delle questioni specifiche, è che l'impalcatura su cui poggia l'intero progetto dell'dà sempre più spesso segni di fragilità. Si è creato fin qui un clima d'incertezza diffuso a tal punto da trasformare, per dirla con le parole dell'ex primo ministro francese Alain Juppè, «l'Ue in un grande letto in cui ciascun partner sogna in modo diverso». Vale la pena di fare un passo indietro per cercare d'individuare le ragioni di fondo che hanno determinato una tale situazione, partendo dal febbraio 1992 quando in quel di Maastricht viene firmato il Trattato che sfocerà nella nascita dell'euro (entrato in vigore il 1° gennaio 2002). Il ...