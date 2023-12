Trema ancora l’Italia : forte scossa di terremoto – La terra non smette di Trema re. E non c’è da stupirsi, l’Italia è un paese ad elevata sismicità. ... (tvzap)

L'Aquila - Due forti scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione aquilana. La gente di è riversata in strada. 1. Trovati al sicuro: ... (abruzzo24ore.tv)

Torna a trema re la terra nelle Marche. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata a Ussita, sui Sibillini, in provincia di Macerata, alle 21.16. ... (thesocialpost)

Terremoto di magnitudo 3,6 in Calabria

"Lasi è sentita in maniera abbastanza. La gente è scesa in strada ed è ancora fuori dalle case perché ha paura", dice il sindaco di Samo Pulitanò, ma per il momento la situazione è ...

Forte scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria TGCOM

Terremoto oggi a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.6 a Samo: avvertita anche a Messina Fanpage.it

Scossa di terremoto a Samo vicino Reggio Calabria di magnitudo 3.6: avvertita dalla popolazione

Forte scossa di terremoto con epicentro a Samo, vicino a Reggio Calabria. Il sisma, di magnitudo 3.6, è stato registrato dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) poco prima delle ...

Terremoto a Reggio Calabria, scossa di magnitudo 3.6: sentito anche a Messina, epicentro a S. Samo. Paura e gente in strada

Terremoto a Reggio Calabria, scossa di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 7.49 dall'Ingv in provincia di Reggio Calabria, con epicentro a ...