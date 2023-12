Forte scossa di terremoto di magnitudo 3 6 nel Reggino

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Brusco risveglio in Calabria. Unadidi3.6 è stata registrata poco prima delle 8 in provincia di Reggio Calabria. In base ai dati dell’Ingv laha avuto epicentro tra Samo, Ferruzzano e Motticella ad una profondità di 14 chilometri. Ilè stato avvertito chiaramente sia nelsia a Messina. Non sono stati segnalati danni né vittime.