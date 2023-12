Formia | “Ho bisogno di cure” ma dopo la visita aggredisce i medici | arrestato

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)– La Polizia di Stato – Questura di Latina ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di trentadue anni responsabile di oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo si era recato autonomamente presso l’ospedale “Dono Svizzero” diper ricevere dellesanitarie, ma,essere stato medicato, rifiutava di andar via nonostante l’arrivo di un paziente in codice rosso. Invitato a lasciare la medicheria per consentire il soccorso al nuovo arrivato, l’uomo ha dato in escandescenze e ha aggredito prima il medico in servizio di pronto soccorso e successivamente la guardia giurata intervenuta, cercando di sottrargli l’arma in dotazione. È quindi intervenuto personale del Commissariato di P.S. di, sollecitato mediante il Numero Unico per le Emergenze 112, che ...