Formazioni ufficiali Inter-Bologna | le scelte dei due tecnici

(Di mercoledì 20 dicembre 2023), ledei dueper il match di Coppa Italia in programma alle 21 Comunicate ledi, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia ed in programma alle 21 a San Siro.(3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.(4-2-3-1): Ravaglia; Corazza, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Moro; Saelemaekers, Fabbian, Urbanski; Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta.

Inter - Bologna, le formazioni ufficiali: Inzaghi lancia Arnautovic, Motta si affida a van Hooijdonk

INTER (3 - 5 - 2) : Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi BOLOGNA (4 - 2 - ...

Inter-Bologna, le ufficiali: Lautaro con Arnautovic, Klaassen in mezzo. A sinistra c'è Carlos Augusto

