Fondi di Investimento Alternativi FIA | cosa sono e come funzionano

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Idi(FIA) rappresentano una via alternativa e diversificata per gli investimenti, ma spesso suscitano curiosità e interrogativi sul loro funzionamento e sui vantaggi che offrono agli investitori. Maoperano e quali opportunità offrono agli investitori? Chedi? Idicostituiscono una categoria diversificata e dinamica all’interno dell’universo degli investimenti finanziari. Questisi differenziano nettamente daitradizionali poiché il loro portafoglio non è composto da strumenti ...