Firenze | la destra ‘patriottica’ candida un tedesco a Sindaco | doppio paradosso

Per un cospicuo gruppo di dirigenti dei musei statali italiani è tempo di pagelle di fine corso. Tra questi uno in particolare è il direttore degli ... (ilfattoquotidiano)

Il Pd ha scelto la propria candidata per la corsa alla poltrona di sindaco , con le elezioni che si terranno nella primavera del 2024. Per scegliere ... (247.libero)

Salvini riunisce la destra europea a Firenze : "Alleati di governo - dividersi in Ue è un errore fatale" - E critica Tajani

'Alleanza di centrodestra in Italia non è in discussione' Matteo Slavini ha sottolineato che 'non è in discussione' la tenuta del governo di ... (247.libero)