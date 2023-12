Fiorentina | si cerca un esterno | spunta Ngonge

Vedi Napoli e poi dilaga, Frosinone a valanga (0 - 4) vola ai IV di Coppa

Davanti all'ex portiere delladifesa a tre, con Okoli (squalificato contro la Juventus) ... Passa da destra a sinistra la manovra giallazzurra al 6', Casodi uscire dalla marcatura di ...

CorSport Fiorentina.it

La Fiorentina cerca un terzino: nella lista Zanoli e altri due obiettivi del Napoli Tutto Napoli

Monza-Fiorentina: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

DAZN, Fiorentina e Lazio su Insigne: il punto

Lorenzo Insigne potrebbe tornare in Italia: l'ex Napoli, attualmente al Toronto Fc, vuole rientrare in corsa sul treno della Nazionale in vista degli Europei di giugno e per farlo sta ...