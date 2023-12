Fiorentina | Nardella | «Lavori Franchi? Spero nell’aiuto del governo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Le parole di Dario, sindaco di Firenze, suidi ristrutturazione allo stadio. I dettagli Darioha parlato in in conferenza stampa deiallo stadiodella. PAROLE – «Ho inviato una lettera al ministro Abodi, mi sono scritto con lui, ci sentiremo sicuramente in questi giorni e vedremo quale sarà l’esito. Io confido in una collaborazione delsu questo punto perché noi dobbiamo conciliare l’esigenza di andare avanti con idi ristrutturazione dello stadioe dall’altro l’esigenza della società e della squadra viola su dove giocare durante il periodo di ristrutturazione».