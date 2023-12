Fiorentina | la decisione di Nzola per la Coppa d'Africa

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) M'Balaha deciso di non rispondere alla chiamata dell'Angola per lad'. Resterà a Firenze, dove vuole diventare...

Nicola Zalewski espulso in Roma-Fiorentina . L’episodio da MOVIOLA arriva al 65?, quando l’esterno polacco viene ammonito per un fallo su Kayode. Si ... (sportface)

La Procura all'assalto della famiglia Renzi. Chiesti cinque anni per padre e madre

Anche ladi Turco e del suo sostituto Antonio Nastasi di incriminare direttamente lo ... Nelle carte dell'indagine, Tiziano Renzi e la moglie sono accusati di avere tenuto a galla ...

FLASH | Fiorentina-Verona, gol Beltran o autogol Amione La decisione della Lega FantaMaster

Una buona notizia per Nzola, una pessima notizia per la Fiorentina: la decisione dell'Angola sull'attaccante viola per la ... fiorentinanews.com

NZOLA, Rifiuterà la C. D’Africa per restare a Firenze

Nonostante la convocazione ricevuta per la Coppa d’Africa, che si disputerà in Costa d’Avorio nei prossimi mesi di gennaio e febbraio, M’Bala Nzola vuole rimanere ...

CUADRADO, Combatto con il dolore. Questo periodo...

L'ex esterno della Fiorentina, Juan Cuadrado starà fuori per almeno tre mesi. Il colombiano adesso in forza all'Inter si opererà per risolvere in ...