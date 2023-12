Fiorella Mannoia in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Mariposa”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) ROMA – È “” ilchepresenterà sul palco dell’Ariston, aldi. Il titolo è stato annunciato nel corso della finalissima diGiovani, in onda ieri in diretta su Rai 1: “Io dico sempre che l’Ariston è un palco stregato e per noi è sempre una croce e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:e Danilo Rea annunciano nuove date e l’uscita di un disco Alla scoperta del rapper Andrea Randazzo in arte Ranzy Tornano i Simply Red: il 26 maggio esce “Time” A Manuel Agnelli il Premio Amnesty International Italia Big per “Severodonetsk” Parte con Ben Harper il Moonland ...