Fiorella Mannoia in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Mariposa”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) ROMA – È “” ilchepresenterà sul palco dell’Ariston, aldi. Il titolo è stato annunciato nel corso della finalissima diGiovani, in onda ieri in diretta su Rai 1: “Io dico sempre che l’Ariston è un palco stregato e per noi è sempre una croce e delizia, perché lo amiamo e lo odiamo. Lo odiamo nel momento in cui stiamo per salire perché il cuore ti arriva in gola e non c’è niente da fare, puoi venire qui per 20 anni di seguito ma quando valichi quell’ingresso l’emozione è sempre la stessa”, ha commentato l’artista ospite di Amadeus insieme agli altri BIG che concorreranno alla 74esima edizione del. Per lasi tratta della sesta volta in ...