Fiordaliso | la vera burattinaia Grande Fratello | l' indiscreto

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Dopo aver sostenuto di non aver mai fatto il provino per il, ieri Anita Olivieri ( qualche santo dal confessionale glielo ha consigliato? ) ha cambiato versione e ha detto di averlo fatto. Poi ha aggiunto che lei con gli uomini é molto difficile e che le piacciono gli stronzi. Ovviamente menziona il povero Edo, ex (?) fidanzato storico. Anita, non parlare che è meglio. Al, Perla ha cambiato idea su Beatrice Luzzi nonostante all'inizio il loro rapporto non era partito bene ma ora si divertono insieme e dice: “A dimostrazione che il problema non è lei ma gli altri che spesso partono prevenuti e poi quando la conosci non puoi fare a meno di amarla”. Ricordiamo che Mirko aveva detto a Perla di farsi amica Beatrice perché era la più forte… Federico già non convinse quando mise la mano sulla ...