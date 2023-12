Fin dove sono disposti a spingersi Marina e Roberto in Un posto al sole ?

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Finper imporre i loro piani? Oravolati a Varsavia con Ida, per fare in modo di lasciarla li per sempre e loro tornare con il bambino. Con i soldi pensano di comprare tutto, anche la zia di Ida convincendola ad assencondare il loro piano. La puzza sotto il naso con cui si muovono nella casa della ragazza, come due elefanti in una cristalleria, è eloquente rispetto al loro modo di fare. Ma nessun impedimento e nessuna remora morale li ostacola nell’inseguimento dei loro obiettivi. Chissà se questa volta troveranno altra povera gente disposta a piegarsi ai loro ricatti, come la detenuta che ha aggredito Lara in carcere. La trama che ormai li vede protagonisti è sempre più sgradita ai fan di Upas, che all’ora di ...