FILM DI NATALE DELLE RETI RAI | LA GUIDA DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO TRA CULT E 1°TV

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La Rai, in occasionefeste natalizie, propone una ricca offerta di, tra divertimento eura, adatti a un pubblico di tutte le età. Tra i titoli più attesi Remi, Dumbo, La Sirenetta, La Befana vien di notte 1 e 2, Crudelia, Alice e Peter, La Vita è Meravigliosa. Ecco lacompleta aidi Rai1, Rai2 e Rai3 dal 24al 62024. RAIUNO Il grande cinema di Rai 1 si apre domenica 24in prima serata con “Remi”, con Daniel Auteuil protagonista della più recente versione cinematografica del romanzo “Senza famiglia”. Si prosegue con i classici della Disney “La sirenetta” nel giorno di Santo Stefano e “Dumbo” mercoledì 27, in prima visione e in prima serata. Giovedì 28è la volta di “Il ...