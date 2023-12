Fiamme a Ostia | arrestato padre ubriaco per aver dato fuoco alla casa dell’ex

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Uomodàall’appartamentocompagna nella zona di: figlio quindicenne rischia la vita. Martedì sera, 19 dicembre 2023, paura nella località di, sul litorale romano, quando un uomo di 46 anni e di nazionalità macedone, ha minacciato di appiccare ilall’abitazione dove si trovava insieme al figlio quindicenne. L’intervento combinato delle forze dell’ordine e dei Vigili delha scongiurato la tragedia imminente, che avrebbe potuto mettere in pericolo la vita dei due soggetti e dei condomini dello stabile. Uomo tenta di darSecondo quanto emerso dall’indagine condotta dai Carabinieri, l’uomo, visibilmente agitato e ...

La Fortitudo 1903 si classifica al sesto posto nazionale agli Open d'Italia di Lotta Libera

Si sono disputati sabato 16 dicembre u.s. al PalaPellicone diLido gli Open d'Italia Senior di Lotta Libera , gare riservate agli atleti della classe ... tra cui leOro Roma , il CS ...

Ostia, notte di fiamme: rogo doloso in spiaggia. Preoccupa l'escalation criminale ilmessaggero.it

Via del Mare, furgone in fiamme, strada chiusa - VIDEO Ostia Newsgo

Azzurri in collegiale a Johannesburg dal 30 dicembre

Un gruppo di azzurri, coordinati dal tecnico Stefano Franceschi, sarà in collegiale in altura a Johannesburg, in Sudafrica, dal 30 dicembre al 21 gennaio. Questi i convocati: Gabriele Detti (Esercito/ ...

I carabinieri hanno scortato i pompieri nel palazzo e poi i vigili hanno abbattuto la porta dell’appartamento spegnendo in pochi istanti le fiamme prima che potessero propagarsi all’intero immobile e ...