Feste mai così calde | le temperature massime toccano anche i 14°C

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Un esteso promontorio anticiclonico sull’Europa centro-meridionale garantisce sulla nostra regione tempo stabile e mite sui rilievi ed estese nebbie di inversione sulle aree di pianura. Nella giornata odierna, mercoledì 2o dicembre, un veloce fronte da nord-ovest porterà qualche debole precipitazione sui rilievi Alpini, altrove tempo asciutto. Le previsioni di Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 20 dicembre 2023 Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo nuvoloso o coperto con possibili deboli nevicate (sopra i 1.700 metri) sui rilievi Alpini. Tra il pomeriggio e la sera cielo poco nuvoloso o con nubi sparse su tutti i settori.: Minime comprese tra -2 e +3°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate,comprese tra +7 e +13°C.Venti: In pianura deboli/moderati da nord-ovest, in quota ...